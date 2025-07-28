Росія здійснює масований ракетний удар по Україні

Ту-95МС / © Janes.com

Реклама

Російські стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет в сторону України.

Про це інформують моніторингові канали.

Повідомляється, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 злетіли з аеродромів «Енгельс» та «Оленья».

Реклама

Пізніше моніторингові канали повідомили, що літаки стратегічної авіації здійснили пуски ракет в межах Саратовської області о 02:30. Перші ракети у повітряному просторі України очікуються протягом години.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія нарощує виробництво ракет і ударних безпілотників, що свідчить про підготовку до ще масштабніших атак на Україну в найближчі місяці.