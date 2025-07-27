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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія готується до більш масштабних ударів по Україні — ISW

Інститут вивчення війни попереджає про загрозу масштабніших ударів Росії по Україні — в РФ активно збільшують виробництво ракет і дронів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ хоче збільшити удари по Україні

РФ хоче збільшити удари по Україні / © ТСН.ua

Росія нарощує виробництво ракет і ударних безпілотників, що свідчить про підготовку до ще масштабніших атак на Україну в найближчі місяці.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували нещодавні комбіновані удари, які РФ здійснила в ніч проти 26 липня, використовуючи ракети й дрони для атаки українських міст.

У звіті зазначається, що російська оборонна промисловість значно збільшує темпи виробництва озброєння.

«Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року», — зазначили в ISW.

Аналітики прогнозують, що до листопада 2025 року Росія може використовувати до 2000 дронів в рамках однієї масованої атаки.

У звіті також наголошується на важливості посилення української системи протиповітряної оборони.

«Дедалі масштабніші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей ППО України, особливо за допомогою систем Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет», — йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія масово закуповує зброю, техніку та боєприпаси у Північної Кореї, Ірану та Китаю.

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