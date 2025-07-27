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- Війна
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Росіяни змінили тактику на Донеччині — ОСУВ «Хортиця»
На Донеччині російські війська змінили тактику наступу і тепер замість великих атак, вони йдуть невеликими групами, але безперервно.
Російські окупаційні сили на Донеччині почали діяти інакше: тепер вони штурмують українські позиції не великими хвилями, як раніше, а малими групами — проте безперервно.
Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.
«Якщо раніше, умовно кажучи, йшли великі групи „м’яса“, то зараз — це постійний малий потік „м’яса“, який просто не припиняється», — пояснив він.
За його словами, тепер росіяни наступають невеликими групами — по двоє, троє або п’ятеро. Але загальна інтенсивність наступу залишилася на тому ж рівні.
«Якщо раніше москалі, скажімо так, були упаковані порційно — великими порціями, то зараз — малими. Але, у принципі, загальна вага залишилася тою самою», — додав Трегубов.
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку армія агресорки Росії зібралася з силами та пішла в масовані штурми.
Ми раніше інформували, що російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону.