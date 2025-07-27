Російський окупант / © Associated Press

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Російські окупаційні сили на Донеччині почали діяти інакше: тепер вони штурмують українські позиції не великими хвилями, як раніше, а малими групами — проте безперервно.

Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Якщо раніше, умовно кажучи, йшли великі групи „м’яса“, то зараз — це постійний малий потік „м’яса“, який просто не припиняється», — пояснив він.

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За його словами, тепер росіяни наступають невеликими групами — по двоє, троє або п’ятеро. Але загальна інтенсивність наступу залишилася на тому ж рівні.

«Якщо раніше москалі, скажімо так, були упаковані порційно — великими порціями, то зараз — малими. Але, у принципі, загальна вага залишилася тою самою», — додав Трегубов.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку армія агресорки Росії зібралася з силами та пішла в масовані штурми.

Ми раніше інформували, що російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону.

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