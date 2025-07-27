Российский оккупант / © Associated Press

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Российские оккупационные силы в Донецкой области начали действовать иначе: теперь они штурмуют украинские позиции не большими волнами, как раньше, а малыми группами, но непрерывно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

«Если раньше, условно говоря, шли большие группы „мяса“, то сейчас — это постоянный малый поток „мяса“, который просто не прекращается», — пояснил он.

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По его словам, теперь россияне наступают небольшими группами — по две, три или пятеро. Но общая интенсивность пришествия осталась на том же уровне.

«Если раньше москали, скажем так, были упакованы порционно — большими порциями, то сейчас — малыми. Но, в принципе, общий вес остался прежним», — добавил Трегубов.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении армия агрессорки России собралась с силами и пошла в массированные штурмы.

Мы ранее информировали, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону.

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