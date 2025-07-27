Астрологический прогноз на 27 июля

Дерево / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самый лучший день для активных, решительных и при этом спонтанных действий: каждый шаг нужно тщательно продумывать.

Символ дня: Древо познания.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: нефритовый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.

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За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит их игнорировать.

Питание дня: от мяса и сладостей необходимо отказаться категорически.

Стрижка дня: не самый лучший день дя стрижки – от нее нужно отказаться.

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Дачные работы дня: день подходит для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – делать привороты и отвороты.

Сны дня: цветные сны могут оказаться вещими.

Табу дня: нельзя наносить вред растениям.

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Цитата дня: «Выбор есть всегда. И сам наша жизнь – это сумма наших выборов» (Джозеф О'Коннор).

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