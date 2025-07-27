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Астрологический прогноз на 27 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не самый лучший день для активных, решительных и при этом спонтанных действий: каждый шаг нужно тщательно продумывать.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: нефритовый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит их игнорировать.
Питание дня: от мяса и сладостей необходимо отказаться категорически.
Стрижка дня: не самый лучший день дя стрижки – от нее нужно отказаться.
Дачные работы дня: день подходит для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – делать привороты и отвороты.
Сны дня: цветные сны могут оказаться вещими.
Табу дня: нельзя наносить вред растениям.
Цитата дня: «Выбор есть всегда. И сам наша жизнь – это сумма наших выборов» (Джозеф О'Коннор).
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