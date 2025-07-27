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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атакует Украину БПЛА: направления движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 26 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Основные направления движения ударных БПЛА противника:

  • Группа «шахедов» на севере и в центре Сумщины курсом на юг.

  • Шахеды на востоке Черниговщины — курсом на юг.

  • Несколько групп «шахедов» в центре и на западе Харьковщины — курсом на Полтавщину, Днепропетровщину.

  • Группа БпЛА на юге Херсона — курсом на запад.

Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.

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