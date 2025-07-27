ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 26 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

  • Група «шахедів» на півночі та в центрі Сумщини — курсом на південь.

  • «Шахеди» на сході Чернігівщини — курсом на південь.

  • Кілька груп «шахедів» у центрі та на заході Харківщини — курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

  • Група БпЛА на півдні Херсонщини — курсом на захід.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie