Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху цілей

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Україну в ніч проти 26 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

Група «шахедів» на півночі та в центрі Сумщини — курсом на південь.

«Шахеди» на сході Чернігівщини — курсом на південь.

Кілька груп «шахедів» у центрі та на заході Харківщини — курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

Група БпЛА на півдні Херсонщини — курсом на захід.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.