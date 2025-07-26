Атака на Днепр: 21-летняя девушка, пострадавшая от обстрела, скончалась в больнице

Атака на Днепр – последствия

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В больнице Днепра скончалась 21-летняя девушка, пострадавшая из-за ночной массированной атаки 26 июля.

Об этом сообщил Сергей Лысак — глава Днепропетровской ОГА (ОВА).

Он выразил соболезнования родным девушки и уточнил данные о пострадавших в Днепре и области.

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Атака на Днепр 26 июля

«По уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее», — сказал он.

Атака на Днепр 26 июля

Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали.

Также есть повреждения в Каменском. Там изуродованы многоэтажки и учебное заведение. В общей сложности выбиты не менее 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации.

Напомним, в результате массированного обстрела в городе Днепр стало известно о погибших. Также изуродована многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке — занялись авто.

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