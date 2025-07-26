Атаковали дронами и сбрасывали КАБы: последствия атаки по Сумщине

Последствия атаки / © Getty Images

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Ночью россияне ударили по Шосткинской громаде. Есть повреждения в жилом секторе.

Об этом сообщили в ОВА.

«Оккупанты применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской громады. На месте работают аварийно-спасательные службы, идет обследование», — говорится в сообщении.

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Последствия атаки уточняются.

«Угроза повторных ударов сохраняется», — добавили в ведомстве.

Напомним, российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. Местные жители сообщают, что в результате атаки было повреждено одно из предприятий, где загорелся пожар.