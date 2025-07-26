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Атаковали дронами и сбрасывали КАБы: последствия атаки по Сумщине
Ночью россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской громады. По предварительным данным властей, обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью россияне ударили по Шосткинской громаде. Есть повреждения в жилом секторе.
Об этом сообщили в ОВА.
«Оккупанты применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской громады. На месте работают аварийно-спасательные службы, идет обследование», — говорится в сообщении.
Последствия атаки уточняются.
«Угроза повторных ударов сохраняется», — добавили в ведомстве.
Напомним, российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. Местные жители сообщают, что в результате атаки было повреждено одно из предприятий, где загорелся пожар.