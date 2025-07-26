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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атаковали дронами и сбрасывали КАБы: последствия атаки по Сумщине

Ночью россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской громады. По предварительным данным властей, обошлось без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Ночью россияне ударили по Шосткинской громаде. Есть повреждения в жилом секторе.

Об этом сообщили в ОВА.

«Оккупанты применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской громады. На месте работают аварийно-спасательные службы, идет обследование», — говорится в сообщении.

Последствия атаки уточняются.

«Угроза повторных ударов сохраняется», — добавили в ведомстве.

Напомним, российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. Местные жители сообщают, что в результате атаки было повреждено одно из предприятий, где загорелся пожар.

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