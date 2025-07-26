Магнитная буря 26 июля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

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В субботу, 26 июля, магнитная буря будет зеленого уровня – с К-индексом 2.3. Активность Солнца будет на низком уровне.

Об этом сообщает Мeteoagent.

За последние сутки вспышки, которые произошли на Солнце, практически не влияют на Землю. Впрочем, уже завтра, предварительно, магнитная буря поднимется до красного уровня.

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Магнитная буря 26 июля. Фото: Meteoagent.

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Напомним, мы писали о том, что общерекомендованные 10 000 шагов в день не являются обязательными. Ведь последние исследования показывают, что полезным может быть и меньшее количество шагов. Такой же позывный эффект будет иметь и 7 000 шагов.