На ряд областей надвигается сильная жара: синоптик назвал даты

Жара / © pixabay.com

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Уже в эти выходные 26-27 июля в Украине будет аномальная жара в нескольких областях. Высокая температура будет фиксироваться в юго-восточных областях. На западе же будет дождь.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog .

По его словам, в последующие двое суток прогнозируется достаточно контрастная погода. На западе и на севере грозовые дожди с градом, а также сильный ветер. Такие погодные условия обусловлены атмосферными фронтами и циклонической деятельностью.

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Между тем, в южных и частично центральных областях будет преобладать сухая и жаркая воздушная масса субтропического происхождения с аномально высокими показателями температуры.

Погода в субботу, 26 июля

В западных и северных областях в течение суток местами ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В центральных, южных и восточных регионах осадки не прогнозируются. Ожидается жара. Температура воздуха ночью будет составлять +17…+22°C. Днем столбики термометров поднимутся до +31…+36°C. На юге возможна жара - до +39°Cю

Погода в воскресенье, 27 июля

В западных областях грозовые дожди, местами сильные ливни, град и ветер до 17-22 м/с. Ночью температура будет +16...+21°C, а днем +21...+26°C.

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На севере в воскресенье осадки прекратятся. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19°C, а днем +26…+31°C.

В центре днем и вечером в Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозовые ливни с градом.

На юге и востоке будет жаркая и сухая погода, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +16…+24°C. Днем воздух прогреется +33…+38, а кое-где – до +40 градусов.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра дали прогноз на последний месяц лета. Метеорологи предусматривают август в Украине с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.

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