Обстрел Шостки в Сумской области: власти сообщили о последствиях

Враг продолжает обстреливать населенный пункт.
Сегодня, 31 декабря, враг нанес ракетный удар по территории Шосткинского общества. Разрушены отдельные объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.
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По данным властей, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы
Работают аварийно-спасательные подразделения. Ущерб и потери уточняются. Информации о раненых пока нет.
"Прошу сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Необходимо находиться в укрытиях! Школы сада дома! Работники всех учреждений работают в дистанционном режиме", — отметил Нога.
Как отмечалось,на Сумщине утром 31 декабря прогремели взрывы. Армия РФ атаковала регион ракетами.
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