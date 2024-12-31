Обстріл Шостки на Сумщині: влада повідомила про наслідки

Ворог продовжує обстрілювати населений пункт.
Сьогодні, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади. Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
Деталі
За даними влади, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об'єкти соціальної сфери
Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки й втрати уточнюються. Інформації про поранених наразі немає.
"Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - зазначив Нога.
Як зазначалося, на Сумщині зранку 31 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала регіон ракетами.
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