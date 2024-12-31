Обстріл Шостки на Сумщині: влада повідомила про наслідки

Сьогодні, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади. Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

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За даними влади, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об'єкти соціальної сфери

Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки й втрати уточнюються. Інформації про поранених наразі немає.

"Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - зазначив Нога.

Як зазначалося, на Сумщині зранку 31 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала регіон ракетами.

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