Кутя на Щедрий вечір: як готують головну страву на свято Маланки

На зимові свята українці тричі готують кутю. Другу - у переддень Старого Нового року - на свято Маланки, 31 грудня. Цю кутю називають "щедрою".

Якою має бути кутя на Щедрий вечір, чим вона відрізняється від святвечірньої та як її готувати - у матеріалі ТСН.ua.

На свято Маланки готують Щедру кутю. Вона, на відміну від Різдвяної, яка пісна, має бути ситною, щедрою та з великою кількістю інгредієнтів. За стародавніх часів щедру кутю присмачували смальцем. Зараз додають вершкове масло, молоко чи вершки. Адже ці інгредієнти символізували багатство і родючість.

Для насиченості смаку до щедрої куті також додають різні сухофрукти, мак, волоські горіхи, цукати, курагу, свіжі фрукти. Що більше - у деяких сучасних рецептах навіть є такий компонент, як коньяк.

Незалежно від дати свята - чи то 24 грудня чи 31 грудня - незмінними складовими куті є зерно, мак і мед. Наші пращури вважали, що зерно символізує життя, мед – здоров’я, мак – достаток.

Рецепт Щедрої куті

Інгредієнти

200 г перлової крупи

100 г маку,

70 г волоських горіхів,

50 родзинок,

100 г кураги,

100 мл вершків,

лимонна цедра,

2 ст. л. меду.

Приготування

1. Пшеницю або перловку замочіть на ніч, а потім варіть у підсоленій воді до готовності. Потім додаємо до крупи вершки і тримаємо на вогні ще кілька хвилин, щоб каша їх увібрала.

2. Мак заливаємо окропом, а потім перетираємо у ступці. Родзинки запарюємо, а горіхи та курагу ріжемо невеликими шматками.

3. У великій мисці перемішуємо всі інгредієнти та додаємо мед за смаком.

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