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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атакували дронами і скидали КАБи: наслідки атаки по Сумщині

Уночі росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. За попередніми даними влади, минулося без жертв та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Уночі росіяни вдарили по Шосткинській громаді. Є пошкодження у житловому секторі.

Про це повідомили в ОВА.

«Окупанти застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження», — йдеться у повідомленні.

Наразі наслідки атаки уточнюються.

«Загроза повторних ударів зберігається», — додали у відомстві.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 25 липня завдали ракетного удару по Камʼянському на Дніпропетровщині. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки було пошкоджено одне з підприємств, де зайнялася пожежа.

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