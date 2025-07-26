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Атакували дронами і скидали КАБи: наслідки атаки по Сумщині
Уночі росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. За попередніми даними влади, минулося без жертв та постраждалих.
Уночі росіяни вдарили по Шосткинській громаді. Є пошкодження у житловому секторі.
Про це повідомили в ОВА.
«Окупанти застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження», — йдеться у повідомленні.
Наразі наслідки атаки уточнюються.
«Загроза повторних ударів зберігається», — додали у відомстві.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 25 липня завдали ракетного удару по Камʼянському на Дніпропетровщині. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки було пошкоджено одне з підприємств, де зайнялася пожежа.