Нет света, воды, не работает связь: Шостка страдает от обстрелов

Российские войска оставили людей без самого необходимого.

В результате атаки российских войск на город Шостка Сумской области и 1 октября, город остался без воды, электроснабжения и связи.

Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога.

"В результате атаки город и все общество остались без электроэнергии и воды. Остановлены лифты. С перебоями работает связь", — сказал он.

По его словам, обстрел производился с использованием шахедов, было из-за атаки разрушено несколько объектов критической инфраструктуры.

Также он сообщил, что аварийные службы уже работают на месте происшествия. В городе наблюдаются перебои в снабжении водой, которая осуществляется по графику, а также остановились лифты. Жители отмечают, что связь работает с перебоями.

В результате атаки российских войск на Шостку Сумской области город остался без воды, электричества и связи. Аварийно-спасательные службы работают на месте происшествия.

Для поддержки жителей функционируют пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные телефоны. Вот адреса:

Управление труда и социальной защиты населения (ул. Свободы, 43 а)

Центр эстетического воспитания (ул. Свободы, 38 – 2 пункта)

Школа №11 (ул. Свободы, 70)

Терцентр (ул. Слободская, 4)

Школа-лицей (ул. Свободы, 33)

Центр реабилитации (ул. В. Чорновола, 4а – 2 пункта)

Отдел культуры (ул. Мира, 11)

Городская центральная библиотека (ул. Мира, 11)

Детсад № 10 (ул. Центрального Совета, 74)

Школа №6 (ул. Школьная, 2)

Школа №5, Клуб «Патриот» (ул. Героев Шосткинщины, 24 а)

Начальная школа №1 (ул. Шевченко, 8)

Детсад №4 (ул. Генерала Грекова, 19)

Детсад №8 (ул. Мира, 4а)

Школа №13 (ул. Знаменская, 4а)

Детсад № 11 (ул. Мира, 11 а)

ул. Грушевского, 8

Школа №12 (ул. Максима Киричука, 10)

Школа №1 (ул. Черниговская, 10)

Детсад №3 (ул. Шевченко, 13)

Детсад № 12 (пер. Красный, 4)

Детсад №5 (ул. Знаменская, 8 а)

ул. Озерная, 2а

Арт-центр (ул. Мира, 14)

Городской краеведческий музей (ул. Свободы, 53)

Кинотеатр "Семья" (ул. Садовый бульвар, 13)

Юнити центр (ул. Озерная, 41)

Музыкальная школа №1 (ул. Озерная, 18)

Амбулатория №4 (ул. Свободы, 14)

Амбулатория №3 (ул. Озерная, 12)

Амбулатория №1 (ул. Январская, 6)

Амбулатория №5 (ул. Героев Шосткинщины, 23)

С. Воронеж, центр реабилитации (ул. Новгород-Северская, 23)

Детская школа искусств (ул. Черниговская, 5)

Управление образования (ул. Садовый бульвар, 9)

Школа №7 (ул. Ивана Поддубного, 1)

Гимназия (ул. Институтская, 4)

Школа №4 (ул. Заводская, 30)

Школа №10 (ул. Героев Крут)

Детсад №1 (ул. Шевченко, 2)

Детсад №2 (ул. Свободы, 48)

Детсад №6 (ул. Короленко, 42)

Детсад №7 (ул. Свемовская, 3а)

Детсад №9 (ул. Привокзальная, 15 а)

Детсад №29 (пер. Спортивный, 1)

ЦЭВ (ул. Свободы, 18)

Эко-центр С. Корниенко (ул. Депутатская, 6 а)

КДЮСШ "Барса" (пер. Центрального совета, 2)

КДЮСШ "Свема" (ул. Черниговская, 20)

ЦЭВ (ул. Садовый, 11)

Инклюзивно-ресурсный центр (ул. Шевченко, 13)

График подачи воды:

В центральной части города:

6:30 — 9:00

12:00 – 14:00

17:00 – 18:00

20:00 – 22:00

На поселении:

6:30 — 9:00

12:00 – 14:00

17:00 – 20:00

Напомним, спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что украинские военные ликвидировали рекордное количество российских окупантов при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.

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