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Нет света, воды, не работает связь: Шостка страдает от обстрелов

Нет света, воды, не работает связь: Шостка страдает от обстрелов

Было предупреждение

Российские войска оставили людей без самого необходимого.

В результате атаки российских войск на город Шостка Сумской области и 1 октября, город остался без воды, электроснабжения и связи.

Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога.

"В результате атаки город и все общество остались без электроэнергии и воды. Остановлены лифты. С перебоями работает связь", — сказал он.

По его словам, обстрел производился с использованием шахедов, было из-за атаки разрушено несколько объектов критической инфраструктуры.

Также он сообщил, что аварийные службы уже работают на месте происшествия. В городе наблюдаются перебои в снабжении водой, которая осуществляется по графику, а также остановились лифты. Жители отмечают, что связь работает с перебоями.

В результате атаки российских войск на Шостку Сумской области город остался без воды, электричества и связи. Аварийно-спасательные службы работают на месте происшествия.

Для поддержки жителей функционируют пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные телефоны. Вот адреса:

  • Управление труда и социальной защиты населения (ул. Свободы, 43 а)
  • Центр эстетического воспитания (ул. Свободы, 38 – 2 пункта)
  • Школа №11 (ул. Свободы, 70)
  • Терцентр (ул. Слободская, 4)
  • Школа-лицей (ул. Свободы, 33)
  • Центр реабилитации (ул. В. Чорновола, 4а – 2 пункта)
  • Отдел культуры (ул. Мира, 11)
  • Городская центральная библиотека (ул. Мира, 11)
  • Детсад № 10 (ул. Центрального Совета, 74)
  • Школа №6 (ул. Школьная, 2)
  • Школа №5, Клуб «Патриот» (ул. Героев Шосткинщины, 24 а)
  • Начальная школа №1 (ул. Шевченко, 8)
  • Детсад №4 (ул. Генерала Грекова, 19)
  • Детсад №8 (ул. Мира, 4а)
  • Школа №13 (ул. Знаменская, 4а)
  • Детсад № 11 (ул. Мира, 11 а)
  • ул. Грушевского, 8
  • Школа №12 (ул. Максима Киричука, 10)
  • Школа №1 (ул. Черниговская, 10)
  • Детсад №3 (ул. Шевченко, 13)
  • Детсад № 12 (пер. Красный, 4)
  • Детсад №5 (ул. Знаменская, 8 а)
  • ул. Озерная, 2а
  • Арт-центр (ул. Мира, 14)
  • Городской краеведческий музей (ул. Свободы, 53)
  • Кинотеатр "Семья" (ул. Садовый бульвар, 13)
  • Юнити центр (ул. Озерная, 41)
  • Музыкальная школа №1 (ул. Озерная, 18)
  • Амбулатория №4 (ул. Свободы, 14)
  • Амбулатория №3 (ул. Озерная, 12)
  • Амбулатория №1 (ул. Январская, 6)
  • Амбулатория №5 (ул. Героев Шосткинщины, 23)
  • С. Воронеж, центр реабилитации (ул. Новгород-Северская, 23)
  • Детская школа искусств (ул. Черниговская, 5)
  • Управление образования (ул. Садовый бульвар, 9)
  • Школа №7 (ул. Ивана Поддубного, 1)
  • Гимназия (ул. Институтская, 4)
  • Школа №4 (ул. Заводская, 30)
  • Школа №10 (ул. Героев Крут)
  • Детсад №1 (ул. Шевченко, 2)
  • Детсад №2 (ул. Свободы, 48)
  • Детсад №6 (ул. Короленко, 42)
  • Детсад №7 (ул. Свемовская, 3а)
  • Детсад №9 (ул. Привокзальная, 15 а)
  • Детсад №29 (пер. Спортивный, 1)
  • ЦЭВ (ул. Свободы, 18)
  • Эко-центр С. Корниенко (ул. Депутатская, 6 а)
  • КДЮСШ "Барса" (пер. Центрального совета, 2)
  • КДЮСШ "Свема" (ул. Черниговская, 20)
  • ЦЭВ (ул. Садовый, 11)
  • Инклюзивно-ресурсный центр (ул. Шевченко, 13)

График подачи воды:

В центральной части города:

  • 6:30 — 9:00
  • 12:00 – 14:00
  • 17:00 – 18:00
  • 20:00 – 22:00

На поселении:

  • 6:30 — 9:00
  • 12:00 – 14:00
  • 17:00 – 20:00

Напомним, спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что украинские военные ликвидировали рекордное количество российских окупантов при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.

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