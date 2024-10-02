Нет света, воды, не работает связь: Шостка страдает от обстрелов

Российские войска оставили людей без самого необходимого.
В результате атаки российских войск на город Шостка Сумской области и 1 октября, город остался без воды, электроснабжения и связи.
Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога.
"В результате атаки город и все общество остались без электроэнергии и воды. Остановлены лифты. С перебоями работает связь", — сказал он.
По его словам, обстрел производился с использованием шахедов, было из-за атаки разрушено несколько объектов критической инфраструктуры.
Также он сообщил, что аварийные службы уже работают на месте происшествия. В городе наблюдаются перебои в снабжении водой, которая осуществляется по графику, а также остановились лифты. Жители отмечают, что связь работает с перебоями.
В результате атаки российских войск на Шостку Сумской области город остался без воды, электричества и связи. Аварийно-спасательные службы работают на месте происшествия.
Для поддержки жителей функционируют пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные телефоны. Вот адреса:
- Управление труда и социальной защиты населения (ул. Свободы, 43 а)
- Центр эстетического воспитания (ул. Свободы, 38 – 2 пункта)
- Школа №11 (ул. Свободы, 70)
- Терцентр (ул. Слободская, 4)
- Школа-лицей (ул. Свободы, 33)
- Центр реабилитации (ул. В. Чорновола, 4а – 2 пункта)
- Отдел культуры (ул. Мира, 11)
- Городская центральная библиотека (ул. Мира, 11)
- Детсад № 10 (ул. Центрального Совета, 74)
- Школа №6 (ул. Школьная, 2)
- Школа №5, Клуб «Патриот» (ул. Героев Шосткинщины, 24 а)
- Начальная школа №1 (ул. Шевченко, 8)
- Детсад №4 (ул. Генерала Грекова, 19)
- Детсад №8 (ул. Мира, 4а)
- Школа №13 (ул. Знаменская, 4а)
- Детсад № 11 (ул. Мира, 11 а)
- ул. Грушевского, 8
- Школа №12 (ул. Максима Киричука, 10)
- Школа №1 (ул. Черниговская, 10)
- Детсад №3 (ул. Шевченко, 13)
- Детсад № 12 (пер. Красный, 4)
- Детсад №5 (ул. Знаменская, 8 а)
- ул. Озерная, 2а
- Арт-центр (ул. Мира, 14)
- Городской краеведческий музей (ул. Свободы, 53)
- Кинотеатр "Семья" (ул. Садовый бульвар, 13)
- Юнити центр (ул. Озерная, 41)
- Музыкальная школа №1 (ул. Озерная, 18)
- Амбулатория №4 (ул. Свободы, 14)
- Амбулатория №3 (ул. Озерная, 12)
- Амбулатория №1 (ул. Январская, 6)
- Амбулатория №5 (ул. Героев Шосткинщины, 23)
- С. Воронеж, центр реабилитации (ул. Новгород-Северская, 23)
- Детская школа искусств (ул. Черниговская, 5)
- Управление образования (ул. Садовый бульвар, 9)
- Школа №7 (ул. Ивана Поддубного, 1)
- Гимназия (ул. Институтская, 4)
- Школа №4 (ул. Заводская, 30)
- Школа №10 (ул. Героев Крут)
- Детсад №1 (ул. Шевченко, 2)
- Детсад №2 (ул. Свободы, 48)
- Детсад №6 (ул. Короленко, 42)
- Детсад №7 (ул. Свемовская, 3а)
- Детсад №9 (ул. Привокзальная, 15 а)
- Детсад №29 (пер. Спортивный, 1)
- ЦЭВ (ул. Свободы, 18)
- Эко-центр С. Корниенко (ул. Депутатская, 6 а)
- КДЮСШ "Барса" (пер. Центрального совета, 2)
- КДЮСШ "Свема" (ул. Черниговская, 20)
- ЦЭВ (ул. Садовый, 11)
- Инклюзивно-ресурсный центр (ул. Шевченко, 13)
График подачи воды:
В центральной части города:
- 6:30 — 9:00
- 12:00 – 14:00
- 17:00 – 18:00
- 20:00 – 22:00
На поселении:
- 6:30 — 9:00
- 12:00 – 14:00
- 17:00 – 20:00
Напомним, спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что украинские военные ликвидировали рекордное количество российских окупантов при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.
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