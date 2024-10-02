Растущая Луна от 3 до 16 октября 2024 года: что стоит сделать

Растущая Луна в этот период усиливает энергию обилия и расширения, делая финансовые ритуалы особенно эффективными.

Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года является благоприятным периодом для привлечения энергии роста, развития и новых начинаний. Вот несколько эзотерических практик, которые можно использовать в настоящее время:

Манифестации и планирование: в этот период Лунная энергия помогает закладывать основу для будущих достижений. Напишите свои цели на ближайшие недели или месяцы, визуализируйте, как они реализуются. Практика благодарности: ежедневно уделяйте время тому, чтобы выражать благодарность за то, что у вас уже есть. Это способствует привлечению еще большего количества положительных изменений в вашу жизнь. Зарядка кристаллов: возрастающая Луна – удачное время для зарядки кристаллов, особенно помогающих в достижении целей, таких как цитрин, авантюрин или гранат. Финансовые ритуалы: если у вас есть намерения по улучшению материального положения, выполните ритуал на привлечение денег. Например, можно зажечь зеленую свечу и использовать травы на изобилие, такие как базилик или лавр. Ритуалы на любовь и отношения: рост Луна поддерживает энергию развития отношений. Если вы хотите улучшить действующие связи или привлечь новые, это время благоприятно для выполнения ритуалов с розами, красными свечами и аффирмациями на любовь. Медитации на энергию и здоровье: возрастающая месячная энергия способствует укреплению физического и эмоционального здоровья. Упражняйте медитации на восстановление сил и привлечение жизненной энергии. Нейрографика: учитывая, что вы интересуетесь нейрографикой, можно использовать этот метод для визуализации целей и мечтаний. Создайте рисунок, который будет символизировать ваши планы и их развитие.

Этот период способствует активным действиям и самосовершенствованию, поэтому любые практики, направленные на развитие и изменение, принесут максимальный результат.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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