Пентагон сосредоточится на защите от малых дронов после толчка с Replicator

Руководство Минобороны США объявило, что вторая итерация инициативы Пентагона Replicator Rapid Fieling будет сосредоточена на противодействии малым беспилотникам. В планах требовать средства для этой программы в бюджете на 2026 финансовый год.

Об этом пишет издание Defense News.

В записке для высшего руководства Пентагона на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин объявил о "противодействии малым беспилотным авиационным системам" или C-SUAS как сфере внимания Replicator 2. Его решение было принято после месячного анализа, во время которого рассматривалось, какие пробелы в возможностях можно лучше устранить с помощью инициативы быстрого размещения.

Также читайте РФ продвинулась на пути производства БПЛА: офицер Воздушных сил ВСУ рассказал о технологиях врага

"Replicator 2 будет решать первоочередную задачу в противодействии угрозе, которую создают небольшие авиационные системы без экипажа для наших важнейших объектов и сосредоточения сил", – указал Остин записке, опубликованной 30 сентября.

"Я ожидаю, что Replicator 2 введет значительно улучшенную защиту от C-sUAS для критических активов в течение 24 месяцев после того, как Конгресс утвердит финансирование", – добавил глава Пентагона.

Цель Replicator, поддержанная заместителем министра обороны Кэтлин Хикс, состоит в том, чтобы создать новый путь для Пентагона в приобретении и масштабировании крайне необходимых возможностей в более короткие сроки.

Первое испытание этого пути, Replicator 1, сосредотачивается на доставке тысяч недорогих дронов до следующего лета. В течение 2024 и 2025 финансовых годов Минобороны планирует потратить на эти меры в общей сложности 1 млрд долл., используя средства из разных источников.

Когда руководители Минобороны начали летом обсуждать, что делать в программе Replicator 2, они сосредоточились на возможностях, которые решали бы ближайшие оперативные потребности и должны принести пользу от поддержки старшего руководителя, сказала Хикс в июне. Согласно записке Остина, необходимость защиты от возрастающих угроз, которые составляют вражеские беспилотники, отвечает требованиям.

В статье отмечается, что вражеские дроны являются серьезным вызовом для США и их союзников, и беспилотники активно участвовали в войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке. С осени 2023 года поддерживаемые Ираном группировки использовали дроны, безэкипажные надводные корабли и противокорабельные баллистические аппараты, чтобы совершить десятки атак на корабли США, союзников и коммерческие суда в Красном море. Инциденты нарушили мировую торговлю на ключевых водных путях и убили троих торговых моряков.

Читайте главные новости дня:

Представители Пентагона заявили, что департамент использует многослойный подход к защите от вражеских беспилотников, то есть США будут использовать ряд возможностей для выведения из строя этих систем – от средств электронной борьбы до кинетического оружия. Военные службы имеют ряд текущих программ по разработке этих систем.

Во главе с подразделением оборонных инноваций Replicator 2 будет использовать эти усилия, чтобы помочь службам быстрее и в большем количестве использовать средства противодействия беспилотникам.

"Я уверен, что инициатива Replicator дополнит и продвинет значительную работу C-sUAS, которая уже продолжается в Министерстве обороны. Ожидается, что Replicator 2 поможет в преодолении проблем, с которыми мы сталкиваемся в отраслях производственных мощностей, технологических инноваций, власти, политики, архитектуры открытой системы и системной интеграции, а также структуры сил", – рассказал Остин.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2024 года в стране будет произведено 1,5 млн дронов.

Читайте также: