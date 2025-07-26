РФ атаковала ракетами Днепропетровщину / © ТСН.ua

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Российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

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Мониторинговые каналы сообщают, что враг атаковал город ракетами «Калибр», запущенными с места базирования ракетоносителей в порту Новороссийска в Черном море.

Местные жители сообщают, что в результате атаки было повреждено одно из предприятий, где загорелся пожар.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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