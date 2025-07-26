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Россия атакует Украину БПЛА: направления движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Основные направления движения ударных БПЛА противника:
Группы шахедов — на востоке Харьковщины. Курс — западный.
Черниговщина: БпЛА мимо Новгород-Северского, Батурин. Курс — на Полтавщину/Черкасщину.
Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.
Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.