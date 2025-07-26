Россия атакует Украину БПЛА: направления движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 26 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Реклама

Основные направления движения ударных БПЛА противника:

Группы шахедов — на востоке Харьковщины. Курс — западный.

Черниговщина: БпЛА мимо Новгород-Северского, Батурин. Курс — на Полтавщину/Черкасщину.

Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.