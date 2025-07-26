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- Війна
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Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:
Групи шахедів - на сході Харківщини. Курс - західний.
Чернігівщина: БпЛА повз Новгород-Сіверський, Батурин. Курс - на Полтавщину/Черкащину.
Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.
Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.