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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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175
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1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 26 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

  • Групи шахедів - на сході Харківщини. Курс - західний.

  • Чернігівщина: БпЛА повз Новгород-Сіверський, Батурин. Курс - на Полтавщину/Черкащину.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.

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