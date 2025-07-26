Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху

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Україну в ніч проти 26 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

Групи шахедів - на сході Харківщини. Курс - західний.

Чернігівщина: БпЛА повз Новгород-Сіверський, Батурин. Курс - на Полтавщину/Черкащину.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.