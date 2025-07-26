День ангела 26 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 26 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 26 липня

26 липня 2025 року привітайте з іменинами Гната, Сергія, Федора.

Гнат — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві має вибуховий характер, дуже емоційний. В дорослому віці стає непостійним, пристрасним, часто змінює жінок.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві вихований, тихий, спокійний. В дорослому віці стає сміливим, справедливим, часто захищає слабших.

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Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві добрий, дружелюбний, гарно навчається. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим, впевненим у собі.

День ангела 26 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює серце світлом і дарує натхнення для нових звершень. Будь щасливим і здоровим кожного дня!

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди стояв поруч, підтримував у складні моменти і наповнював життя гармонією, радістю та добром. Нехай кожен день приносить тільки світлі події!

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Сердечно вітаю з днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди веде тебе вірним шляхом, дарує спокій душі і міцне здоров’я. Бажаю тепла в серці, благополуччя у домі та безмежної радості.

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Зі святом тебе! Хай ангел-охоронець завжди охороняє твоє життя, наповнює його світлом, любов’ю і натхненням. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і душевного добробуту на кожен день.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи і підтримуючи, допомагаючи долати всі труднощі. Бажаю, щоб кожна мить твого життя була наповнена радістю, здоров’ям і благодаттю.