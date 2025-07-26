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В Харькове прогремели взрывы: город атаковали КАБы
В городе прогремели не менее пяти взрывов.
В Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
В сообщении указывается, что в городе раздалось более пяти взрывов.
Воздушные силы сообщили, что город под атакой управляемых авиационных бомб (КАБ).
Попадания были, предварительно, в Киевском районе Харькова, заявил городской голова Игорь Терехов.
Ранее сообщалось, что в центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».
Мы ранее информировали, что в ночь на 25 июля в районе Кременчуга на Полтавщине раздались взрывы.