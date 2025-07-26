ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
401
Время на прочтение
1 мин

В Харькове прогремели взрывы: город атаковали КАБы

В городе прогремели не менее пяти взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Харькове

Взрывы раздались в Харькове / © Getty Images

В Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

В сообщении указывается, что в городе раздалось более пяти взрывов.

Воздушные силы сообщили, что город под атакой управляемых авиационных бомб (КАБ).

Попадания были, предварительно, в Киевском районе Харькова, заявил городской голова Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что в центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».

Мы ранее информировали, что в ночь на 25 июля в районе Кременчуга на Полтавщине раздались взрывы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie