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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия наносит по Украине массированный удар

В ночь на 26 июля российские войска нанесли масштабную комбинированную атаку по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

Россия в ночь на 26 июля наносит по Украине массированный ракетно-дроновый удар.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщают, что под основным ударом Днепропетровщина и Харьковщина.

Враг нанес удары баллистическими и крылатыми ракетами с юга, востока и севера.

Взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Каменском и других частях области.

Кроме того, на Днепропетровщине и Харьковщине зафиксировано большое количество ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине.

Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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