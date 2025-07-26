Россия наносит по Украине массированный удар

Работа сил ПВО / © Getty Images

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Россия в ночь на 26 июля наносит по Украине массированный ракетно-дроновый удар.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщают, что под основным ударом Днепропетровщина и Харьковщина.

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Враг нанес удары баллистическими и крылатыми ракетами с юга, востока и севера.

Взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Каменском и других частях области.

Кроме того, на Днепропетровщине и Харьковщине зафиксировано большое количество ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине.

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Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.