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- Украина
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Россия наносит по Украине массированный удар
В ночь на 26 июля российские войска нанесли масштабную комбинированную атаку по Украине.
Россия в ночь на 26 июля наносит по Украине массированный ракетно-дроновый удар.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщают, что под основным ударом Днепропетровщина и Харьковщина.
Враг нанес удары баллистическими и крылатыми ракетами с юга, востока и севера.
Взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Каменском и других частях области.
Кроме того, на Днепропетровщине и Харьковщине зафиксировано большое количество ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине.
Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.