РФ хочет увеличить удары по Украине / © ТСН.ua

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Россия наращивает производство ракет и ударных беспилотников, что свидетельствует о подготовке к более масштабным атакам на Украину в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали недавние комбинированные удары, которые РФ совершила в ночь на 26 июля, используя ракеты и дроны для атаки украинских городов.

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В отчете говорится, что российская оборонная промышленность значительно увеличивает темпы производства вооружения.

«Рост производства ракет и дронов в России, вероятно, позволит россиянам продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года», — отметили в ISW.

Аналитики прогнозируют, что до ноября 2025 года Россия может использовать до 2000 дронов в рамках одной массированной атаки.

В отчете также отмечается важность усиления украинской системы противовоздушной обороны.

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«Все более масштабные пакеты российских ударов подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей ПВО Украины, особенно с помощью систем Patriot американского производства, которые могут эффективно противостоять угрозам российских баллистических ракет», — говорится в отчете ISW.

Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Мы ранее информировали, что Россия массово закупает оружие, технику и боеприпасы у Северной Кореи, Ирана и Китая.