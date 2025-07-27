- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия готовится к более масштабным ударам по Украине — ISW
Институт изучения войны предупреждает об угрозе более масштабных ударов России по Украине — в РФ активно увеличивают производство ракет и дронов.
Россия наращивает производство ракет и ударных беспилотников, что свидетельствует о подготовке к более масштабным атакам на Украину в ближайшие месяцы.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики проанализировали недавние комбинированные удары, которые РФ совершила в ночь на 26 июля, используя ракеты и дроны для атаки украинских городов.
В отчете говорится, что российская оборонная промышленность значительно увеличивает темпы производства вооружения.
«Рост производства ракет и дронов в России, вероятно, позволит россиянам продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года», — отметили в ISW.
Аналитики прогнозируют, что до ноября 2025 года Россия может использовать до 2000 дронов в рамках одной массированной атаки.
В отчете также отмечается важность усиления украинской системы противовоздушной обороны.
«Все более масштабные пакеты российских ударов подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей ПВО Украины, особенно с помощью систем Patriot американского производства, которые могут эффективно противостоять угрозам российских баллистических ракет», — говорится в отчете ISW.
Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.
Мы ранее информировали, что Россия массово закупает оружие, технику и боеприпасы у Северной Кореи, Ирана и Китая.