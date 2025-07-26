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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: куда бил враг

В ночь на 26 июля российские оккупанты нанесли масштабную комбинированную атаку по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атаковала Украину

РФ атаковала Украину

Российские захватчики в ночь на 26 июля нанесли по Украине массированный ракетно-дроновый удар.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По информации военных, враг применил крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения — управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Под основным ударом находился Киевский район города, власти сообщали о двух раненых.

«Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак шахедами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Харьковской области под ударом был город Змиев, по которому враг нанес удар ракетой и 10 БпЛА. В Харьковской ОВА сообщили, что в результате атаки два человека получили ранения.

На Днепропетровщине под даром были города Днепр и Каменское, которые атаковали крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны.

В Каменском в результате атаки был зафиксирован пожар на одном из предприятий. Также пожары фиксировались в Днепре.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине.

Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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