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Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: куда бил враг
В ночь на 26 июля российские оккупанты нанесли масштабную комбинированную атаку по Украине.
Российские захватчики в ночь на 26 июля нанесли по Украине массированный ракетно-дроновый удар.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По информации военных, враг применил крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны и управляемые авиационные бомбы (КАБ).
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения — управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе.
Под основным ударом находился Киевский район города, власти сообщали о двух раненых.
«Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак шахедами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Харьковской области под ударом был город Змиев, по которому враг нанес удар ракетой и 10 БпЛА. В Харьковской ОВА сообщили, что в результате атаки два человека получили ранения.
На Днепропетровщине под даром были города Днепр и Каменское, которые атаковали крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны.
В Каменском в результате атаки был зафиксирован пожар на одном из предприятий. Также пожары фиксировались в Днепре.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине.
Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.