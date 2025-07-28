В одному з міст офіційно заборонено помирати: у чому причина

Кладовище / © pixabay.com

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Невеличке андалузьке місто Ланхарон в Іспанії має одну дивну особливість — там заборонено помирати.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Заборона діє від 1999 року, коли тодішній мер Хосе Рубіо оголосив про нове правило.

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Це сталося у відповідь на те, що міський цвинтар був надто переповнений, щоб душі могли отримати гідний вічний спокій.

У той час 4000 мешканцям громади порадили залишатися живими, поки муніципальні чиновники шукали землю для нового кладовища.

Мер видав указ, який наказує людям «найбільше піклуватися про своє здоров’я, щоб не померти, доки міська рада не вживе необхідних заходів для придбання землі, придатної для спочинку наших померлих у славі».

Як повідомляється, там додавалося: «Цим заборонено помирати в Ланхароні».

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Однак, невідомо, чи було коли-небудь знайдено нове місце для поховання.

Після оголошення заборони мер Рубіо стверджував, що місцеві жителі добре сприйняли наказ.

«Усі сприйняли указ з почуттям гумору та сильним бажанням його виконати», — сказав він.

Нагадаємо, італійські медики зафіксували рідкісний «синдром Лазаря» у 78-річного чоловіка, у якого відновилося серцебиття через 30 хвилин після того, як його визнали померлим.

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