Війна в Україні / © Associated Press

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в населеному пункті Зелений Гай, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру.

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«Ворог просунувся у Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону.

Крім того, ми інформували, що незважаючи на близькість до міста, російські війська не можуть подолати останні кілометри до Куп’янська.

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