ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Українські захисники досягли значного успіху на Запорізькому напрямку.

Про цеповідомив 210 Окремий Штурмовий Полк.

У результаті ретельно спланованої штурмової операції 1 штурмовий батальйон ЗСУ просунувся вперед і зайняв важливі позиції, які до цього безуспішно намагалися штурмувати інші підрозділи.

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Операція проводилася за чітким планом з використанням артилерійської підтримки та ударних дронів. Саме поєднання точного планування та технологічної переваги дозволило українським воїнам здобути перемогу без жодної втрати серед особового складу.

Цей прорив вкотре доводить ефективність сучасних тактик ЗСУ, а також високу бойову підготовку та згуртованість українських захисників.

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, захопили селище Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області Новоекономічне, що на північний схід від Покровська, та, схоже, проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії в Покровську.

Один пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська утримують позиції поблизу шахти «Капітальна» на захід від Новоекономічного та на південь від шахти, зазначають в ISW.

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Росіянин стверджував, що солдати РФ нібито просунулися й далі на північний схід від Покровська поблизу Никанрівки, Бойківки та Затишок, а також на південь від Покровська поблизу Сухого Яру та Новоукраїнки.