ВСУ на фронте / © Associated Press

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Украинские защитники добились значительного успеха на Запорожском направлении.

Об этом сообщил 210 Отдельный Штурмовой Полк.

В результате тщательно спланированной штурмовой операции 1 штурмовой батальон ВСУ продвинулся вперед и занял важные позиции, до этого безуспешно пытавшиеся штурмовать другие подразделения.

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Операция проводилась по четкому плану с использованием артиллерийской поддержки и ударных дронов. Именно сочетание точного планирования и технологического преимущества позволило украинским воинам одержать победу без потери среди личного состава.

Этот прорыв в очередной раз доказывает эффективность современных тактик ВСУ, а также боевую подготовку и сплоченность украинских защитников.

Напомним, российские войска, вероятно, захватили поселок Гродовской поселковой общины Покровского района Донецкой области Новоэкономическое, что северо-восточнее Покровска, и, похоже, проводят ограниченные диверсионные и разведывательные миссии в Покровске.

Один связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские войска удерживают позиции вблизи шахты «Капитальная» к западу от Новоэкономического и к югу от шахты, отмечают в ISW.

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Россиянин утверждал, что солдаты РФ якобы продвинулись и дальше к северо-востоку от Покровска близ Никанровки, Бойковки и Уюта, а также к югу от Покровска близ Сухого Яра и Новоукраинки.