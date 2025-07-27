Война в Украине / © Associated Press

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В городе Покровск Донецкой области отмечены действия подготовленных диверсионно-штурмовых групп российских войск.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил военный эксперт Иван Ступак, работавший в СБУ на протяжении 2004-2015 годов.

«Появление враждебных ДРГ в Покровске — это плохой колокольчик. Ранее в город уже заходили диверсионные группы, но это были слабо подготовленные бойцы. Они действовали быстро и так же быстро становились „двухсотыми“ или „трехсотыми“», — отметил он.

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Однако в настоящее время, по его словам, ситуация изменилась.

«Сейчас опасность в том, что заходят, насколько мне известно, профессиональные, обученные диверсионно-штурмовые подразделения», — подчеркнул Ступак.

Он рассказал об одном из зафиксированных случаев: украинские военные ехали на пикапе по южным окрестностям Покровска, когда их начали обстреливать из стрелкового оружия. Один боец получил ранение, а когда военные выскочили из машины, по ней сразу ударил беспилотник.

«Это верифицированный факт — появление российских ДРГ на южных окрестностях Покровска», — подчеркнул эксперт.

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Он также отметил, что по опыту войны после появления серьезных враждебных ДРГ обычно проходит полтора-два месяца — и в городе, где они появились, начинаются большие проблемы.

Ранее сообщалось, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону.

Мы ранее информировали, что если ситуация обострится еще больше и станет критичной, украинским бойцам, вероятно, придется рассматривать вопрос о выходе из Покровска.