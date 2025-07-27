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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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76k
Время на прочтение
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Когда можно посадить огурцы летом во второй раз: поторопитесь сделать это в июле

В июле можно еще многое успеть сделать. Например, если поторопиться, можно вырастить еще один урожай огурцов. Однако помните, что в этот период есть некоторые нюансы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Можно ли сажать огурцы в июле

Можно ли сажать огурцы в июле / © Unsplash

Прежде всего, стоит обратить внимание, что не все сорта подходят для июльской высадки. Вам нужно выбирать только раннеспелые гибриды, которые отличаются высокой стрессоустойчивостью, а потому имеют больше шансов на урожай.

Семена сначала необходимо подвергнуть терапии холодом, положив на несколько дней в холодильник. Это поможет его закалить. Дальше не забудьте о стимуляторе роста. Переложите в него семена для набухания.

Июльские огурцы специалисты не рекомендуют подвязывать обои, пусть растут по земле так, как им хочется. Так они будут лучше защищаться от воздействия низких ночных температур конца лета – начала осени.

Помните, что погода может устроить резкое похолодание, а чтобы неприятный сюрприз не испортил урожай, дополнительно обработайте растение препаратом "Эпин". А для защиты от болезней периодически обрабатывайте препаратом "Фитоспорин".

В июле возможна и чрезвычайная жара. А потому следует быть готовым и к этому. Регулярная поливка – единственный вариант, который поможет растению с ним справиться. Также можно произвести мульчирование грядок. Но если температура падает, то и количество поливки сокращают.

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Дата публикации
Количество просмотров
76k
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