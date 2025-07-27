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Враг продвинулся на Донетчине и Харьковщине — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Яблоновка и Орехово, что в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Волчанских Хуторов в Харьковской области.
«Враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону.
Кроме того, мы информировали, что, несмотря на близость к городу, российские войска не могут преодолеть последние километры до Купянска.