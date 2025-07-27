Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Яблоновка и Орехово, что в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Волчанских Хуторов в Харьковской области.

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«Враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону.

Кроме того, мы информировали, что, несмотря на близость к городу, российские войска не могут преодолеть последние километры до Купянска.

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