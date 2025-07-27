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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог просунувся на Донеччині та Харківщині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Яблунівка та Горіхове, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Вовчанських Хуторів у Харківській області.

«Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону.

Крім того, ми інформували, що незважаючи на близькість до міста, російські війська не можуть подолати останні кілометри до Куп’янська.

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