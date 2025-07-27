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- Війна
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Ворог просунувся на Донеччині та Харківщині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Яблунівка та Горіхове, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Вовчанських Хуторів у Харківській області.
«Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону.
Крім того, ми інформували, що незважаючи на близькість до міста, російські війська не можуть подолати останні кілометри до Куп’янська.