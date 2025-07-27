Загарбники обстріляли Сумщину / © t.me/Sumy_news_ODA

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Увечері 27 липня російські війська знову обстріляли цивільну інфраструктуру в Сумах.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григороров.

За його словами, удар прийшовся по Ковпаківському району міста.

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«Унаслідок удару постраждали цивільні. Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу», — повідомив очільник ОВА.

Серед поранених — 43-річний чоловік, який перебуває у стані середньої тяжкості.

Інформація щодо характеру ушкоджень та наслідків обстрілу уточнюється.

Раніше повідомлялося, що після чергового обстрілу РФ частина Сум і області залишилася без світла.

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Ми раніше інформували, що внаслідок атаки РФ по Сумах одна людина загинула і ще двох поранено.