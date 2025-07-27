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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Сумській громаді: є поранені — ОВА

Ворог завдав удару по Сумах.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Загарбники обстріляли Сумщину

Загарбники обстріляли Сумщину / © t.me/Sumy_news_ODA

Увечері 27 липня російські війська знову обстріляли цивільну інфраструктуру в Сумах.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григороров.

За його словами, удар прийшовся по Ковпаківському району міста.

«Унаслідок удару постраждали цивільні. Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу», — повідомив очільник ОВА.

Серед поранених — 43-річний чоловік, який перебуває у стані середньої тяжкості.

Інформація щодо характеру ушкоджень та наслідків обстрілу уточнюється.

Раніше повідомлялося, що після чергового обстрілу РФ частина Сум і області залишилася без світла.

Ми раніше інформували, що внаслідок атаки РФ по Сумах одна людина загинула і ще двох поранено.

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