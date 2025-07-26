Один з регіонів України залишився без світла після атаки РФ

Електроенергія

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Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Сумської області.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок нового удару в Сумах і Сумському районі частина споживачів залишилась без світла. На місці працюють фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілу та відновлюють енергопостачання.

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Нагадаємо, вночі росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. За попередніми даними влади, минулося без жертв та постраждалих.

Раніше ми писали, що у ніч на 26 липня російська армія здійснила масштабну повітряну атаку по території України. Загалом застосовано 235 засобів повітряного нападу — 208 ударних безпілотників, зокрема типу Shahed, а також 27 ракет різних типів.