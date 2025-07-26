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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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522
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Один з регіонів України залишився без світла після атаки РФ

Після чергового обстрілу РФ частина Сум і області залишилася без світла.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Електроенергія

Електроенергія

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Сумської області.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок нового удару в Сумах і Сумському районі частина споживачів залишилась без світла. На місці працюють фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілу та відновлюють енергопостачання.

Нагадаємо, вночі росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. За попередніми даними влади, минулося без жертв та постраждалих.

Раніше ми писали, що у ніч на 26 липня російська армія здійснила масштабну повітряну атаку по території України. Загалом застосовано 235 засобів повітряного нападу — 208 ударних безпілотників, зокрема типу Shahed, а також 27 ракет різних типів.

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