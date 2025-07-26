Один из регионов Украины остался без света после атаки РФ

Электроэнергия

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Враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре Сумской области.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате нового удара в Сумах и Сумском районе часть потребителей осталась без света. На месте работают специалисты, которые ликвидируют последствия обстрела и восстанавливают энергоснабжение.

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Напомним, ночью россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины. По предварительным данным властей, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мы писали, что в ночь на 26 июля российская армия осуществила масштабную воздушную атаку по территории Украины. Всего применено 235 средств воздушного нападения — 208 ударных беспилотников, в частности типа Shahed, а также 27 ракет различных типов.