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Россияне атаковали Сумы КАБами и дронами: жуткие последствия ударов
Россияне массированно атаковали Сумы: что известно о последствиях ударов.
Россияне массированно атаковали Сумы «Шахедами». Оккупанты убили женщину и ранили четырех человек. Из-за попадания часть города осталась без электричества.
На Сумы враг также сбросил две управляемые авиабомбы. Пострадали 13 горожан, среди них — ребенок.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.
В Сумах с утра жители расчищают разбитые взрывами квартиры. Одна из многоэтажек пострадала больше всего. С первого по девятый этаж — ни одного уцелевшего окна.
Россияне атаковали город около 11 вечера, во время, когда большинство людей уже отдыхали. Оба КАБа попали в жилые кварталы рядом с многоэтажками.
За медицинской помощью обратились 13 жителей многоэтажек. Трех раненых госпитализировали, остальные — на амбулаторном лечении. В детской больнице находится и 6-летний мальчик. Он травмировался, когда после взрывов бежал к маме, к тому же очень напугался. Сейчас его состояние удовлетворительное, говорят медики.
Взрывной волной повреждены 5 многоэтажек — в квартирах выбиты более полутора сотен окон.
Также разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры, торговый центр, обломками побиты почти 2 десятка автомобилей, одна сгорела дотла. Сейчас на месте попаданий продолжаются аварийно-восстановительные работы.
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