Россияне атаковали Сумы КАБами и дронами: жуткие последствия ударов

Россияне атаковали Сумы / © ТСН

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Россияне массированно атаковали Сумы «Шахедами». Оккупанты убили женщину и ранили четырех человек. Из-за попадания часть города осталась без электричества.

На Сумы враг также сбросил две управляемые авиабомбы. Пострадали 13 горожан, среди них — ребенок.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

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В Сумах с утра жители расчищают разбитые взрывами квартиры. Одна из многоэтажек пострадала больше всего. С первого по девятый этаж — ни одного уцелевшего окна.

Последствия обстрела Сум

Россияне атаковали город около 11 вечера, во время, когда большинство людей уже отдыхали. Оба КАБа попали в жилые кварталы рядом с многоэтажками.

За медицинской помощью обратились 13 жителей многоэтажек. Трех раненых госпитализировали, остальные — на амбулаторном лечении. В детской больнице находится и 6-летний мальчик. Он травмировался, когда после взрывов бежал к маме, к тому же очень напугался. Сейчас его состояние удовлетворительное, говорят медики.

Взрывной волной повреждены 5 многоэтажек — в квартирах выбиты более полутора сотен окон.

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Также разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры, торговый центр, обломками побиты почти 2 десятка автомобилей, одна сгорела дотла. Сейчас на месте попаданий продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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