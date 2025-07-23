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Просмотр прайс-кепов – долгожданное и правильное решение – эксперт
Регулятор готовится пересмотреть предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии в часы вечернего пика – с 17:00 до 23:00.
Этот шаг назрел давно и неизбежен в нынешних условиях, заявил Андриан Прокоп, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО «Украинский институт будущего».
По его словам, украинская энергосистема до сих пор не восстановлена полностью после массированных российских атак, а потому остается
чувствительной к любым колебаниям в балансе мощностей. В вечерние часы спрос растет, а часть атомной генерации находится в ремонтах, чтобы подготовиться к зиме.
"За последние две недели мы наблюдаем заметный рост импорта электроэнергии в часы вечернего пика", - отмечает Прокоп.
При этом эксперт отмечает, что остаются риски: если цены в ЕС вырастут, импорт может стать экономически недостижимым, и тогда украинских потребителей будут ждать либо аварийная помощь извне, либо графики отключений. Именно поэтому просмотр прайс-кепов в пиковые часы – логичный и взвешенный шаг.
Также эксперт подчеркивает обязательства Украины по интеграции с рынками ЕС.
«Этого требует полноценный маркет каплинг, который должен состояться до 2027 года», — объясняет Прокоп.
Он ожидает, что пересмотр прайс-кепов повлечет за собой публичные дискуссии и политические спекуляции.
Но, по словам Прокипа, говорить об автоматическом и пропорциональном росте цен на электроэнергию — манипуляция: «Повышение прайс-кепов не повлечет за собой такой же рост цены — почасовые цены изредка достигали ценового потолка в последние недели».
По мнению эксперта, пересмотр ограничений – это прежде всего вопрос энергетической безопасности, а не тарифной политики.
«Поэтому пересмотр прайс-кепов, прежде всего, усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, и отнюдь не означает устойчивого роста рыночных цен», — подчеркнул Прокоп.
Напомним, на заседании 4 декабря 2024 года Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного
решение тогда не приняли. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.