Просмотр прайс-кепов – долгожданное и правильное решение – эксперт

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Этот шаг назрел давно и неизбежен в нынешних условиях, заявил Андриан Прокоп, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО «Украинский институт будущего».

По его словам, украинская энергосистема до сих пор не восстановлена полностью после массированных российских атак, а потому остается

чувствительной к любым колебаниям в балансе мощностей. В вечерние часы спрос растет, а часть атомной генерации находится в ремонтах, чтобы подготовиться к зиме.

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"За последние две недели мы наблюдаем заметный рост импорта электроэнергии в часы вечернего пика", - отмечает Прокоп.

При этом эксперт отмечает, что остаются риски: если цены в ЕС вырастут, импорт может стать экономически недостижимым, и тогда украинских потребителей будут ждать либо аварийная помощь извне, либо графики отключений. Именно поэтому просмотр прайс-кепов в пиковые часы – логичный и взвешенный шаг.

Также эксперт подчеркивает обязательства Украины по интеграции с рынками ЕС.

«Этого требует полноценный маркет каплинг, который должен состояться до 2027 года», — объясняет Прокоп.

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Он ожидает, что пересмотр прайс-кепов повлечет за собой публичные дискуссии и политические спекуляции.

Но, по словам Прокипа, говорить об автоматическом и пропорциональном росте цен на электроэнергию — манипуляция: «Повышение прайс-кепов не повлечет за собой такой же рост цены — почасовые цены изредка достигали ценового потолка в последние недели».

По мнению эксперта, пересмотр ограничений – это прежде всего вопрос энергетической безопасности, а не тарифной политики.

«Поэтому пересмотр прайс-кепов, прежде всего, усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, и отнюдь не означает устойчивого роста рыночных цен», — подчеркнул Прокоп.

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Напомним, на заседании 4 декабря 2024 года Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного

решение тогда не приняли. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.