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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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775
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У Сумах дрон впав на дорогу під час руху транспорту: є жертви (відео)

Унаслідок атак РФ по Сумах 22 липня одна людина загинула, і ще двоє поранені.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Атака на Суми

Атака на Суми

У Сумах російський дрон просто на проїджу частину під час руху транспорту.

Відповідне відео з’явилося у Мережі.

За інформацією місцевих пабліків, це був дрон «Італмас», який вважають гібридом «Ланцета» і «Шахеда».

Загалом росіяни завдали три удари. Як повідомив голова ОВА Олег Григоров, під час третього удару загинула 60-річна жінка. Також до чотирьох зросла кількість поранених внаслідок другого удару.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар розповів, що було два влучання безпілотників: біля закладу охорони здоров’я та дитячого майданчика. Другий дрон був заряджений шрапнеллю.

Нагадаємо, що пізно ввечері 21 липня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Сумах.

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