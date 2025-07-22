У Сумах дрон впав на дорогу під час руху транспорту: є жертви (відео)

Атака на Суми

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У Сумах російський дрон просто на проїджу частину під час руху транспорту.

Відповідне відео з’явилося у Мережі.

Дата публікації 16:21, 22.07.25 Кількість переглядів 24 У Сумах російський дрон впав на дорогу під час руху транспорту

За інформацією місцевих пабліків, це був дрон «Італмас», який вважають гібридом «Ланцета» і «Шахеда».

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Загалом росіяни завдали три удари. Як повідомив голова ОВА Олег Григоров, під час третього удару загинула 60-річна жінка. Також до чотирьох зросла кількість поранених внаслідок другого удару.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар розповів, що було два влучання безпілотників: біля закладу охорони здоров’я та дитячого майданчика. Другий дрон був заряджений шрапнеллю.

Нагадаємо, що пізно ввечері 21 липня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Сумах.