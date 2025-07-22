У центрі Житомира утворилося провалля: що стало причиною

Асфальт / © pixabay.com

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У Житомирі на вулиці Фещенка-Чопівського провалився асфальт — причиною стала зношена каналізаційна система.

Про це пише Житомир.info.

За словами директора КП «Житомирводоканал» Романа Ілика, обвал стався через старий самопливний колектор діаметром 800 мм, який експлуатується понад 50 років.

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Після рясних дощів склепіння труби розмокло і не витримало навантаження, що й спричинило утворення провалля.

Комунальники обіцяють завершити аварійний ремонт до 23 липня, але зізнаються — повна заміна міської каналізації потребує десятків мільйонів гривень, яких у бюджеті немає.

«Ми замінюємо лише 2 км колектора — це вже коштує близько 150 мільйонів гривень. А таких коштів для повної реконструкції у нас немає», — заявив Роман Ілик.

За його словами, більшість труб у місті прокладали ще в 60-70-х роках минулого століття. Через це подібні аварії будуть повторюватися і в майбутньому.

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© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 21 липня в Івано-Франківську стався надзвичайний інцидент: на територію однієї зі станцій техобслуговування по вулиці Надрічній заїхав охоплений вогнем автомобіль. Подія, зафіксована камерами спостереження, швидко облетіла місцеві ЗМІ.

Близько 9:47 ранку водій заїхав на СТО на охопленому вогнем BMW. Згідно з відеозаписом, полум’я вже було видно з-під днища автомобіля. Працівники станції техобслуговування негайно кинулися гасити вогонь за допомогою вогнегасників. Однак їхні спроби виявилися марними.