Загадкова смерть експосадовця МВС України в Іспанії: що кажуть в МЗС

Іспанська поліція / © Associated Press

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В Іспанії у житловому комплексі Cala Alta, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, виявили у басейні тіло експосадовця Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Грушевського.

Про це повідомляє El Espanol.

Тіло виявили обличчям вниз у воді, без ознак життя. Спочатку допомогу чоловіку намагались надати сусіди, а згодом — медики, але без успіху.

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Як з’ясувалось, загиблий — 61-річний Грушевський, який раніше працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше — Національної поліції.

На тілі загиблого не було виявлено слідів насильства, але з одного вуха йшла кров. Як припускає El Espanol, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця чи інсульт.

«Підозри деяких сусідів про те, що Ігор став жертвою вбивства з боку російських агентів, пов’язані головним чином зі збігом обставин: інцидент стався саме в тому місці, де 13 лютого 2024 року був застрелений російський пілот Максим Кузьмінов», — пише видання.

Що кажуть у МЗС України

У коментарі журналістам Міністерство закордонних справ України заявило, що, згідно з повідомленням генерального консульства України в Барселоні, смерть Грушевського настала внаслідок утоплення.

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«Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну», — додало відомство.

Нагадаємо, тіньового куратора судів та наближеного до експрезидента-втікача Януковича юриста Андрія Портнова застрелили 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді.