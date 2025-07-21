В Одесі на Приморському бульварі знайдено унікальні артефакти XIV століття (фото)

Розкопки в Одесі завершені / © Andrew Krasnozhon

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В Одесі на Приморському бульварі, неподалік від пам’ятника Дюку, завершилися археологічні розкопки.

Про успішне завершення робіт повідомив ректор університету Андрій Красножон у Facebook.

«Археологічна експедиція на Приморському бульварі в Одесі завершена. Надзвичайно вдалий за результативністю сезон», — написав він.

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Археологічні розкопки проводили студенти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського разом зі співробітниками Інституту археології Національної академії наук України.

Науковці / © Andrew Krasnozhon

Серед найбільш цінних знахідок — археологічні матеріали, які датуються XIV століттям і мають генуезьке походження. Вони були виявлені безпосередньо біля пам’ятника герцогу де Рішельє і свідчать про те, що ця територія колись належала культурному шару італійської Джінестри. Пізніше тут розташовувалася османська фортеця.

Залишки фортифікацій тих часів археологи знайшли неподалік фунікулера. Ці відкриття проливають світло на багату історію Одеси та її стратегічне значення у середньовіччі.

Ректор університету Андрій Красножон пообіцяв надати детальнішу інформацію про результати розкопок у найближчому майбутньому.

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Розкопки в Одесі / © Andrew Krasnozhon

У коментарі до допису історика директор Департаменту культури Одеської міської ради Іван Ліптуга підкреслив важливість цих знахідок. «Це велика подія для міста, для країни, для історії», — зазначив він.

Розкопки / © Укрінформ

© Укрінформ

Розкопки / © Укрінформ

Розкопки / © Укрінформ

© Укрінформ

Ліптуга додав: «Тепер це стане одним з атрибутів універсальної цінності обʼєкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!»

В інтерв’ю Укрінформу Іван Ліптуга розповів, що наразі розглядається ідея встановлення скляного купола над розкопками. «Над залишками фортеці на Приморському бульварі можуть облаштувати скло, а контури споруди позначити плиткою іншого кольору. Якщо такий задум затвердять, також вмонтуємо бронзову інформативну табличку, де буде роз’яснення — що було на цьому місці», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі археологи знайшли артефакт XIV століття, який спростовує наратив, що це місто заснували за часів Російської імперії.

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