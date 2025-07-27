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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по Сумской общине: есть раненые — ОВА

Враг нанес удар по Сумам.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Захватчики обстреляли Сумщину

Захватчики обстреляли Сумщину / © t.me/Sumy_news_ODA

Вечером 27 июля российские войска снова обстреляли гражданскую инфраструктуру в Сумах.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григороров.

По его словам, удар пришелся по Ковпаковскому району города.

«В результате удара пострадали гражданские. Предварительно известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь», — сообщил глава ОВА.

Среди раненых — 43-летний мужчина, находящийся в состоянии средней тяжести.

Информация о характере повреждений и последствиях обстрелов уточняется.

Ранее сообщалось, что после очередного обстрела РФ часть Сум и области осталась без света.

Мы ранее информировали, что в результате атаки РФ по Сумам один человек погиб и еще двое ранены.

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