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Россия ударила по Сумской общине: есть раненые — ОВА
Враг нанес удар по Сумам.
Вечером 27 июля российские войска снова обстреляли гражданскую инфраструктуру в Сумах.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григороров.
По его словам, удар пришелся по Ковпаковскому району города.
«В результате удара пострадали гражданские. Предварительно известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь», — сообщил глава ОВА.
Среди раненых — 43-летний мужчина, находящийся в состоянии средней тяжести.
Информация о характере повреждений и последствиях обстрелов уточняется.
Ранее сообщалось, что после очередного обстрела РФ часть Сум и области осталась без света.
Мы ранее информировали, что в результате атаки РФ по Сумам один человек погиб и еще двое ранены.