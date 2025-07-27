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- Війна
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ДРГ ворог у Покровську діють професійно — військовий експерт
У Покровську на Донеччині фіксують появу професійних диверсійно-штурмових груп ворога.
У місті Покровськ Донецької області помічено дії підготовлених диверсійно-штурмових груп російських військ.
Про це в етері Еспресо повідомив військовий експерт Іван Ступак, який працював у СБУ впродовж 2004–2015 років.
«Поява ворожих ДРГ у Покровську — це поганий дзвіночок. Раніше до міста вже заходили диверсійні групи, але це були слабко підготовлені бійці. Вони діяли швидко й так само швидко ставали „двохсотими“ або „трьохсотими“», — зазначив він.
Однак нині, за його словами, ситуація змінилася.
«Зараз небезпека у тому, що заходять, наскільки мені відомо, професійні, навчені диверсійно-штурмові підрозділи», — підкреслив Ступак.
Він розповів про один із зафіксованих випадків: українські військові їхали на пікапі південними околицями Покровська, коли їх почали обстрілювати зі стрілецької зброї. Один боєць отримав поранення, а коли військові вискочили з автівки, по ній одразу вдарив безпілотник.
«Це верифікований факт — поява російських ДРГ на південних околицях Покровська», — наголосив експерт.
Він також зауважив, що за досвідом війни, після появи серйозних ворожих ДРГ зазвичай минає півтора-два місяці — і в місті, де вони з’явилися, починаються великі проблеми.
Раніше повідомлялося, що російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону.
Ми раніше інформували, що якщо ситуація загостриться ще більше і стане критичною, українським бійцям, ймовірно, доведеться розглядати питання про вихід з Покровська.