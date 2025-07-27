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Взрывы в Сумах 27 июля: в некоторых районах исчез свет
Город атаковали россияне. Пока местные власти не сообщают подробностей.
Сегодня, 27 июля, Сумы находились под вражеской атакой. Горожане слышали звуки взрывов.
Об этом сообщает «Суспільне».
В некоторых районах города произошли перебои со снабжением электроэнергией.
В ОВА ранее сообщалось, что около 11:30 российский ударный дрон попал в Ковпаковский район города.
В результате удара повреждения в жилых и нежилых зданиях. Предварительно выбиты около 50 окон.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области гремели взрывы с утра. По данным ОВА, в регионе сбили вражеские дроны. Ночью РФ атаковала Украину более 80 дронами.