Россияне атаковали Сумы: повреждено здание ОВА

Последствия атаки

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Сегодня, 26 июля, россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками. Повреждено здание Сумской облгосадминистрации.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«Одна из дронов попала в центр города — на площадь Независимости. Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая. Предварительно — обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, идет обследование территории», — отметил он.

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Также взрывной волной повредило дом напротив и кафе — там выбило стекло. Посетители не ранены, передает «Суспільне».

Напомним, в ночь на 26 июля Россия запустила по Украине 235 воздушных целей. Силы ПВО сбили или подавили 200 из них — это дроны и ракеты. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.

ПВО сбила или подавила 183 ударных БпЛА и 17 ракет разных типов. Есть попадание десяти ракет и 25 ударных БПЛА в девяти местах, а также падение обломков в восьми местах.