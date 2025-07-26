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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне атаковали Сумы: повреждено здание ОВА

Во время атаки по Сумам вражеский дрон попал в центр города.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Сегодня, 26 июля, россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками. Повреждено здание Сумской облгосадминистрации.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«Одна из дронов попала в центр города — на площадь Независимости. Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая. Предварительно — обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, идет обследование территории», — отметил он.

Также взрывной волной повредило дом напротив и кафе — там выбило стекло. Посетители не ранены, передает «Суспільне».

Напомним, в ночь на 26 июля Россия запустила по Украине 235 воздушных целей. Силы ПВО сбили или подавили 200 из них — это дроны и ракеты. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.

ПВО сбила или подавила 183 ударных БпЛА и 17 ракет разных типов. Есть попадание десяти ракет и 25 ударных БПЛА в девяти местах, а также падение обломков в восьми местах.

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