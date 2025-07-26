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Россияне атаковали Сумы: повреждено здание ОВА
Во время атаки по Сумам вражеский дрон попал в центр города.
Сегодня, 26 июля, россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками. Повреждено здание Сумской облгосадминистрации.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«Одна из дронов попала в центр города — на площадь Независимости. Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая. Предварительно — обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, идет обследование территории», — отметил он.
Также взрывной волной повредило дом напротив и кафе — там выбило стекло. Посетители не ранены, передает «Суспільне».
Напомним, в ночь на 26 июля Россия запустила по Украине 235 воздушных целей. Силы ПВО сбили или подавили 200 из них — это дроны и ракеты. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.
ПВО сбила или подавила 183 ударных БпЛА и 17 ракет разных типов. Есть попадание десяти ракет и 25 ударных БПЛА в девяти местах, а также падение обломков в восьми местах.