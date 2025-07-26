Росіяни атакували Суми: пошкоджена будівля ОВА

Наслідки атаки

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Сьогодні, 26 липня, росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Один із дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша.Попередньо — минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», — зазначив він.

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Також вибуховою хвилею пошкодило будинок навпроти та кав’ярню — там вибило скло. Відвідувачі не поранені, передає «Суспільне».

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія запустила по Україні 235 повітряних цілей. Сили ППО збили або подавили 200 з них — це дрони й ракети. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

ППО збила або подавила 183 ударних БпЛА і 17 ракет різних типів. Є влучання десяти ракет і 25 ударних БпЛА у девʼятьох місцях, а також падіння уламків у вісьмох місцях.