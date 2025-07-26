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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Суми: пошкоджена будівля ОВА

Під час атаки по Сумах ворожий дрон влучив у центр міста.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки

Сьогодні, 26 липня, росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Один із дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша.Попередньо — минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», — зазначив він.

Також вибуховою хвилею пошкодило будинок навпроти та кав’ярню — там вибило скло. Відвідувачі не поранені, передає «Суспільне».

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія запустила по Україні 235 повітряних цілей. Сили ППО збили або подавили 200 з них — це дрони й ракети. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

ППО збила або подавила 183 ударних БпЛА і 17 ракет різних типів. Є влучання десяти ракет і 25 ударних БпЛА у девʼятьох місцях, а також падіння уламків у вісьмох місцях.

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