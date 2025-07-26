Польша готовится к худшему: Туск предупредил об угрозе со стороны РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия и Китай, по оценкам НАТО и США, могут быть готовы к вооруженному противостоянию с Западом уже в 2027 году. В связи с этим он призвал Польшу к усиленной подготовке и подчеркнул важность сотрудничества с союзниками в условиях растущих угроз безопасности в Европе.

Об этом Туск заявил во время встречи с жителями города Пабянице, передает Polskie Radio online

«Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным обстоятельствам в ближайшие два года», — сказал глава правительства.

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По словам премьера, подтверждение оценок относительно роста военной угрозы со стороны России и Китая он получил во время недавней встречи с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и председателем Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) генералом Алексусом Гринкевичем. Встреча состоялась 25 июля 2025 года в канцелярии премьер-министра в Варшаве.

Туск подчеркнул, что Польша должна не только укреплять собственную безопасность, но и выступать ключевым партнером в регионе в ответ на возможную эскалацию геополитической напряженности.

Во время визита в Варшаву генерал Гринкевич также провел переговоры с начальником Генерального штаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой. Обсуждались вопросы безопасности в Центрально-Восточной Европе, трансформация польских вооруженных сил, ситуация в Балтийском море, а также израильско-иранское противостояние.

«Это была очень хорошая встреча, которая, по моему мнению, окажет положительное влияние на отношения с союзниками в будущем. Мы договорились, что будем поддерживать постоянный контакт с генералом, чтобы эффективно реагировать на текущие события в нашем регионе», — отметил генерал Кукула после переговоров.

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В свою очередь, генерал Гринкевич отметил важную роль Польши в Альянсе и назвал ее «лидером изменений в НАТО».

На фоне растущей геополитической нестабильности Польша активно модернизирует свою армию, наращивает оборонный бюджет и углубляет военное сотрудничество с США и партнерами по НАТО. Варшава уже усилила оборону восточной границы и работает над развитием инфраструктуры для быстрого реагирования в случае кризиса.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша осенью этого года раздаст своим гражданам пособия с инструкциями по технике безопасности в случае военного конфликта или других угроз.