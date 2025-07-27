Нейтралітет більше не працює: ще одна країна хоче вступити до НАТО

НАТО / © Getty Images

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Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер наголосила, що традиційний нейтралітет країни вже не забезпечує належний рівень безпеки і запропонувала почати відкриті дискусії про можливий вступ Австрії до НАТО.

Про це повідомляє Die Welt.

За словами Майнль-Райзінгер, Росія стала більш агресивною, а світова безпека — менш передбачуваною, що послужило підставою для дискусії про вступ Австрії до НАТО, ініційованої директором Дипломатичної академії Емілем Бріксом.

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Глава МЗС Австрії підкреслила, що питання нейтралітету та безпеки країни більше не можна залишати поза увагою.

«Сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини», — розповіла вона.

Хоча більшість австрійського парламенту та суспільства не підтримує ідею вступу до НАТО, міністр закордонних справ вважає, що необхідно розпочати відкриті дебати, адже позиція країни змінилася з часу приєднання до ЄС у 1995 році.

«Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми розгортаємо солдатів у численних миротворчих місіях ЄС і робимо все можливе для підтримки спільної європейської політики безпеки та оборони фінансово, військово та політично», — зазначила Майнль-Райзінгер.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що нейтральний статус не забезпечує безпеку країни, нагадавши, що у 2014 році, коли Україна не була членом жодного військового блоку, Росія все одно розпочала агресію проти неї.